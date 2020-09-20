ليفركوزن يستبعد التعاقد مع ماريو غوتزه

استبعد رودي فولر، المدير الرياضي التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الأحد ضم ماريو غوتزه لاعب دورتموند وبايرن ميونخ السابق والحائز على كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.



وقبل خوض ليفركوزن لأولى مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام فولفسبورغ مساء الأحد، قال فولر في مقابلة مع محطة "سكاي" إن غوتزه لم يكن أبدا قضية مطروحة للنقاش لدينا.



وأعرب فولر عن أمله في أن تكون بداية الفريق في الدوري بداية جيدة وقال: الفريق مستعد بدنيا وسيفعل كل شيء من أجل البداية الجيدة. وكشف أن النادي سيواصل تعزيز صفوفه في الموسم الحالي لكنه لن يضم لاعب بديل لكاي هافيرتز، وقال نستطيع تعويض رحيل هافيرتز بلاعبينا الآخرين، وربما نقوم بصفقة أو أخرى، لكن مع تقدير دقيق للتكاليف، فهذه أوقات صعبة وكلنا سجلنا خسائر في الإيرادات.