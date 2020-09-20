مدرب أرسنال يستبعد فريقه من المنافسة على بطولة الدوري

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اللندني سعادته ببداية فريقه في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يعتقد أن الفريق لا يزال بعيدا عن المنافسة على لقب البطولة.



وأحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الممتاز في الموسم الماضي متخلفا بفارق 43 نقطة عن البطل ليفربول لكنه حقق بداية جيدة في الموسم الجديد بالفوز في أول جولتين.



وبدأ فريق أرتيتا موسمه بالفوز 3-0على فولهام الوافد الجديد قبل أن ينتصر بشق الأنفس 2-1 على الجار اللندني وست هام يونايتد يوم السبت.



وقال أرتيتا (38 عاماً): أعتقد أننا بعيدون جدا عن المكان الذي نريد التواجد فيه لكن هذا ربما يكون حال معظم مدربي الدوري الممتاز حاليا. استعداداتنا المصغرة للموسم الجديد كانت ممتازة ونحن مستمرون في تطوير بعض الأمور كما أن بعض اللاعبين لم يستردوا بعد كامل لياقتهم، لكنها بداية كبيرة بعد الفوز وجمع ست نقاط ونستمر في البحث عن سبل لمواصلة الانتصارات.



وتحدثت بعض التقارير عن قرب انتقال مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت من الفريق لكن المدرب أرتيتا لم يتحدث كثيرا في هذا الأمر، وأردف عن المهاجم الفرنسي: هذا لاعب أنا سعيد بوجوده، وأعتقد أننا أظهرنا ثقة كبيرة فيه منذ وصولي، لكن لا يمكننا البدء في التكهنات. نحن نعرف أن أي لاعب يقترب عقده من نهايته يصبح موضوعا للحديث، لكن لم نبدأ أي محادثات تتعلق بتجديد التعاقد. وأمامنا أمور أخرى في هذه السوق والآن نحن نركز على هذه الأمور.



وسيلتقي أرسنال في كأس رابطة المحترفين المحلية مع ليستر سيتي الأربعاء القادم.