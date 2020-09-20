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نابولي يبدأ مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بارما

المصدر: روما - د ب أ
نابولي سجل هدفيه في الشوط الثاني
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استهل نابولي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بارما بهدفين دون رد، يوم الأحد، في المرحلة الأولى.

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن دون فرص حقيقية على مرمى أصحاب الأرض، وتقدم الضيوف في الشوط الثاني عن طريق البلجيكي ديريس ميرتينز بهدف في الدقيقة 64 مستغلا التشتيت الخاطئ للكرة من جانب مدافع بارما سيموني ياكوبوني.

وأضاف لورينزو إنسييني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 77 بتسديدة قوية لم يستطع لويجي سيبي حارس بارما التعامل معها.

كلمات دالّة

#بارما, #إيطاليا, #نابولي

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