نيفيل ينصح يونايتد بالتعاقد مع مدافع جديد

كشف جاري نيفيل، لاعب منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم، أن مانشستر يونايتد لن يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل وجود ثنائي قلب الدفاع الحالي المكون من فيكتور ليندلوف وهاري ماغواير.



وبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بهزيمة 1-3 أمام ضيفه كريستال بالاس يوم السبت، بينما يتحمل ليندلوف بعض المسؤولية عن الأهداف الثلاثة.



وتحدثت تقارير سابقة عن سعي يونايتد للتعاقد مع الجناح جيدون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني، لكن نيفيل ينصح المدرب أولي غونار سولشار بضرورة التعاقد أولا مع قلب دفاع متعدد المهارات والقدرات.



وقال نيفيل الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي ثماني مرات مع يونايتد في تصريحات نقلتها عنه شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: يمكننا الحديث عن سانشو كما يحلو لنا لكن يونايتد لن يتمكن من الفوز بلقب الدوري إن لم يتعاقد مع قلب دفاع يمكنه الركض والدفاع، لن يتمكن الفريق من الفوز بلقب الدوري الممتاز في ظل وجود ثنائي قلب الدفاع الحالي. عليه الاستعانة بقلب دفاع قوي إلى جانب ليندلوف أو ماغواير.



وأردف اللاعب السابق قائلا: طوال سنوات كان أفضل قلب دفاع يتفوق بفضل وجود مدافع سريع للغاية يجيد الانطلاق وإبعاد الخطر. ولا يتوفر هذا في ليندلوف أو ماغواير.



وسيلتقي مانشستر يونايتد مع لوتون تاون في كأس رابطة المحترفين المحلية الثلاثاء المقبل قبل العودة إلى الدوري الممتاز السبت القادم باللعب خارج أرضه في مواجهة برايتون.