أرسنال يتعاقد مع الحارس الآيسلندي رونارسون

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه ضم الحارس الآيسلندي رونار أليكس رونارسون من ديجون الفرنسي لمدة أربعة مواسم يوم الاثنين.



ولم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه دفع 1.5 مليون جنيه إسترليني من أجل الحارس البالغ عمره 25 عاما والذي خاض 13 مباراة مع ديجون بجميع المسابقات في الموسم الماضي، وسيكون بديلا للحارس الأساسي بيرند لينو بعد رحيل إيميليانو مارتينيز إلى أستون فيلا.



وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان: أردنا منافسة صحية على كل المراكز ونتطلع لإضافة أليكس العمق في مركز حراسة المرمى.