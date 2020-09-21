أستون فيلا يهزم شيفيلد يونايتد بهدف كونسا

تغلب فريق أستون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض شيفيلد لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه جون إيغان في الدقيقة 12 بعد إعاقة أولي واتكينز وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، واستغل أستون فيلا النقص العددي في صفوفه ضيفه وحسم الفوز في الدقيقة 63 بواسطة المدافع الشاب إزري كونسا بضربة رأس مستغلا تمريرة تيرون مينغز.

وحقق بذلك أستون فيلا الفوز في أول مباراة له هذا الموسم في الوقت الذي خسر فيه شيفيلد للمرة الثانية على التوالي.