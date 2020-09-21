إيطاليا تواجه هولندا في بيرغامو تكريماً لضحايا كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب الأول سيواجه نظيره الهولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل، في مدينة بيرغامو الإيطالية تكريما للمدينة التي عانت بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال العام الجاري.



وذكر الاتحاد الإيطالي أنه إلى جانب تذكر ضحايا الفيروس في بيرغامو، فإنه قرر نقل المباراة التي تقام يوم 14 أكتوبر من ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلان إلى ملعب " أتلتي أزوري" كما ستقام المباراة بدون حضور جماهيري/ وأضاف أن المنتخب الإيطالي سيتواجد في بيرغامو منذ يوم 12 من أكتوبر المقبل، لتكريم المدينة مع الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي.



وتم تجديد ملعب "أتلتي أزوري" لاستضافة مباريات فريق أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، فيما لم يلعب المنتخب الإيطالي في بيرغامو منذ عام 2006.