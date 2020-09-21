رئيس وزراء هولندا يطالب الجماهير بـ"الصمت" في الملاعب

انتقد مارك روته رئيس الوزراء الهولندي يوم الاثنين الجماهير التي تغني وتهتف في مباريات كرة القدم، قائلا إنهم يحبطون جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط زيادة الإصابات.



وسُمح لعدد محدود من الجماهير بالعودة للملاعب في هولندا في بداية الموسم الجديد هذا الشهر، لكن فقط في حال الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والامتناع عن الغناء والهتافات.



ورد روته على سؤال بشأن سلوكيات الجماهير في المدرجات قائلا: يجب عليهم التزام الصمت فقط عند الجلوس بالمدرجات. شاهد المباراة ولا تصرخ أو تصيح، إنه ممكن.

ولم تلتزم الجماهير بالهدوء وترك الكثيرون منهم مقاعدهم المخصصة خلال المباريات للوقوف والغناء معا، وأضاف رئيس الوزراء : هذا غباء تام. بهذه الطريقة لن نسيطر على الفيروس.



وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في هولندا 2000 إصابة لأول مرة يوم الاثنين، مسجلا رقما قياسيا للمرة الخامسة في أسبوع واحد. وأعلن روته يوم الجمعة الماضي إجراءات إقليمية للحد من انتشار المرض مما أجبر الحانات والمطاعم على الإغلاق المبكر والحد من حجم التجمعات، وحذر مرارا من احتمال إغلاق ملاعب كرة القدم مرة أخرى إذا لم تلتزم الجماهير بالقواعد.



ولا يمكن للجماهير الخروج أو الدخول من الملاعب إلا في أوقات محددة، مما يعني أن البعض قد يضطر للوصول إلى الملعب مبكرا بأكثر من ساعة والبعض الآخر يجب أن ينتظر فترة طويلة قبل أن يتمكن من مغادرة الملعب.