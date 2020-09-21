راكيتيتش يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا

أعلن إيفان راكيتيتش لاعب منتخب كرواتيا لكرة القدم وصيف بطل العالم 2018 اعتزاله اللعب الدولي يوم الاثنين، وذلك بعد أكثر من عامين من خوضه نهائي كأس العالم 2018 في روسيا والذي خسره منتخب بلاده 4-2 أمام فرنسا.



وناقش راكيتيتش (32 عاماً) الذي خاض 106 مباريات مع كرواتيا وأحرز 15 هدفا، القرار مع لوكا مودريتش قائد المنتخب والمدرب زلاتكو داليتش ودافور سوكر رئيس الاتحاد الوطني.



وكتب راكيتيتش في مواقع التواصل الاجتماعي: قرار وداع المنتخب الكرواتي هو الأصعب في مسيرتي لكني أشعر أنه الوقت المناسب للابتعاد واتخاذ هذا القرار، استمتعت بكل مباراة لعبتها مع بلادي واللحظات التي لا تنسى أثناء كأس العالم ستظل بين الأفضل لي.



وأضاف: أنا مقتنع أننا نملك منتخبا رائعا وأمامه مستقبل واعد، أتمنى التوفيق لأصدقائي وزملائي في التحديات المقبلة وأنا أكبر داعم لهم.



وعاد راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيلية في فترة الانتقالات الحالية بعد ستة أعوام مع برشلونة.