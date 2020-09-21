سيتي يعلن إصابة الألماني غندوغان بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إصابة لاعب وسطه الألماني إيلكاي غندوغان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح بذلك ثالث لاعب في الفريق تؤكد نتائج الفحوص إصابته بالفيروس سريع الانتشار خلال الأسابيع الأخيرة.



وكان سيتي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إصابة جناحه الجزائري رياض محرز والمدافع إيمريك لابورت بالفيروس، وقال النادي في بيان: إيلكاي حاليا يخضع لعزل شخصي لمدة عشرة أيام تنفيذا لتعليمات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية.



وبسبب الحجر الصحي يتوقع أن يغيب غندوغان عن ثلاث مباريات لسيتي وهي لقاء يوم الاثنين في الدوري أمام وولفرهامبتون واندرارز ومباراة الفريق في كأس رابطة المحترفين المحلية أمام بورنموث الخميس المقبل ومباراة الدوري الأحد القادم أمام ليستر سيتي.



وعاد محرز ولابورت لتدريبات الفريق في الأسبوع الماضي لكن مدرب سيتي بيب غوارديولا قال أن الأول فقط سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى في الدوري هذا الموسم يوم الاثنين أمام وولفرهامبتون.