كورونا يضرب ليتون أورينت قبل يوم من لقاء توتنهام

أعلن نادي ليتون أورينت المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن نتائج الفحوص كشفت عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما يلقي بشكوك حول إمكانية إقامة مباراته المقررة يوم الثلاثاء في مواجهة توتنهام هوتسبير اللندني في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للعبة.



وأضاف ليتون أورينت في بيان : أبلغنا رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتوتنهام هوتسبير وسنصدر إعلانا لاحقا بعد قليل عن مصير مباراة الثلاثاء، كما سيدخل اللاعبون المصابون في عزل صحي تنفيذا للتعليمات الوقائية المحلية.



وأضاف النادي أن استاد براير غروب الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين أمام توتنهام هوتسبير وملاعب التدريب الملحقة به أغلقت حتى إشعار آخر، كما أبلغ ثلاثة من أخر فرق لعب أمامها بظهور الإصابات في صفوفه وهي مانسفيلد تاون وبليموث أرغايل وأولدهام أثليتيك.