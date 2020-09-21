لامبارد: كيبا بحاجة إلى المزيد من "الدعم"

يرى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن حارس مرماه كيبا أريزابالاغا يحتاج للدعم بعد أن ارتكب خطأ كبيرا خلال هزيمة فريقه 2-0 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وأصبح أريزابالاغا أغلى حارس مرمى على مستوى العالم عندما انضم إلى تشيلسي قادما من أتليتيك بلباو مقابل 80 مليون يورو في 2018 لكنه لم يقدم دوما الأداء المتوقع منه.



وارتكب الحارس الإسباني خطأ في مباراة يوم الأحد عندما رد الكرة في اتجاه مهاجم ليفربول ساديو ماني الذي أرسلها بدوره مباشرة إلى داخل الشباك محرزا الهدف الثاني لبطل انجلترا.



وقال لامبارد بعد المباراة : بالنظر لموقف كيبا فإن هذا بالتأكيد كان خطأ، خطأ واضح كلفنا كثيرا لأننا في هذا الوضع نعمل على الحصول على ركلة جزاء ربما نسجل منها هدفا، هذه الفروق البسيطة تغير مجرى المباريات في هذا المستوى. علينا أن نستمر في العمل وعلى كيبا الاستمرار في العمل. يحتاج لدعم من حوله. هذا أمر في غاية الوضوح.



وتعرض أريزابالاغا (25 عاماً) أيضا لانتقادات بسبب الهدف الذي أحرزه برايتون أند هوف آلبيون في مباراة الفريقين يوم الاثنين الماضي عندما فشل في التصدي لتسديدة لياندرو تروسارد من خارج منطقة الجزاء.



وأضاف لامبارد :على كيبا الاستمرار في العمل. لا أحد يتعمد ارتكاب أخطاء في كرة القدم. هذه طبيعة اللعبة. عليك أن تحافظ على قوتك والاستمرار في العمل.



وأكد لامبارد أن ويلي كاباييرو سيتولى حراسة المرمى من البداية في مواجهة بارنسلي في كأس الرابطة يوم الأربعاء المقبل.