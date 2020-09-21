لوك شاو يطالب يونايتد بالمزيد من التعاقدات

أكد لوك شااو مدافع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه يتعين على النادي تعزيز تشكيلته والتعاقد مع لاعبين جدد بعد أن افتتح مسيرته في الموسم الجديد للبطولة بالخسارة 3-1 أمام كريستال بالاس السبت الماضي.



وأبرم يونايتد صفقة وحيدة قبل انطلاق الموسم الجديد عندما تعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام.



وقال شو (25 عاماً) في تصريحات تلفزيونية: لدينا مجموعة جيدة للغاية من اللاعبين لكني شخصيا أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من اللاعبين لتعزيز التشكيلة، وعندما ننظر إلى الأندية الأخرى وكيف تعزز فرقها ندرك أنه يتعين علينا اتخاذ خطوات مماثلة.



وطالب شاو فريقه بضرورة السعي لزيادة حماسه ورفع روحه المعنوية بالفوز على لوتون تاون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الثلاثاء، وأردف قائلا: كلام كثير قيل بعد المباراة وعلينا تنحية كل هذا جانبا لأنه يجب أن نشعر بخيبة أمل كبيرة، علينا نسيان ذلك والمضي قدما، تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الثلاثاء ويتعين علينا الفوز بها للحفاظ على حماسنا وروحنا المعنوية.