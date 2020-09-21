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ليفركوزن يقترب من استعارة الظهير أرياس لاعب أتلتيكو

المصدر: برلين - د ب أ
أرياس في مباراة سابقة مع أتلتيكو
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كشفت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم بصدد التعاقد مع المدافع الكولومبي سانتياغو أرياس من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" أن لاعب الظهير الأيمن البالغ من العمر 28 عاما قد ينضم إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة مع إمكانية الانتقال للفريق بعقد نهائي، وذلك مقابل يتراوح بين عشرة و12 مليون يورو.

ولا يزال أرياس يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد يستمر حتى عام 2023، لكنه يلعب دور البديل للإنجليزي الدولي كيران تريبير، فيما يضم باير ليفركوزن لاعبين اثنين لمركز الظهير الأيمن، لكن قائد الفريق لارس بيندر يعاني من أزمة الإصابات منذ فترة.

كلمات دالّة

#ليفركوزن, #أتلتيكو مدريد, #أرياس
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