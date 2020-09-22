أتالانتا يتعاقد مع الكولومبي موخيكا بنظام الإعارة

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء تعاقده مع الكولومبي الدولي يوهان موخيكا على سبيل الإعارة من صفوف جيرونا الإسباني.

وخاض الجناح الأيسر البالغ من العمر 28 عاما المواسم الثلاثة الماضية في صفوف جيرونا لكن مسيرته تعطلت لبعض الوقت عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة عام 2018 لكنه شارك في جميع المباريات الأربع التي خاضها منتخب كولومبيا في مونديال روسيا في العام ذاته.

وسجل أتالانتا أول مشاركة له على الاطلاق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ونجح في بلوغ دور الثمانية كما أنهى الفريق مشواره في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثالث ليحجز مقعده مجددا في البطولة القارية.