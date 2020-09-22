إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو بفيروس كورونا

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء، إصابة مدافعه الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما أدى إلى إلغاء الحصة التدريبية المقررة ذات اليوم للتأكد من عدم وجود حالات إصابة أخرى.

وقال خيمينيز (25 عاماً) عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: أنا بخير.. فقط أشعر بفقدان حاستي التذوق والشم ، لكني في حالة جيدة تماما اليوم.

وفي آخر شهرين أصيب بالفيروس عدد من لاعبي أتلتيكو بكورونا وهم أنخل كوريا وسيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو أرياس والمدرب دييغو سيميوني.