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إصابة مدرب وست هام ولاعبين بفيروس كورونا

المصدر: لندن - رويترز
ديفيد مويز مدرب وست هام
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أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة مدربه ديفيد مويز واللاعبين عيسى ديوب وجوش كولين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتم إبلاغ الفريق الطبي بالنادي بنتائج الاختبار بينما كان يستعد الفريق لمواجهة هال سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين على استاد لندن ذات اليوم.

وقال النادي في بيان: الثلاثة لم تظهر عليهم أي أعراض، وسيتبعون إرشادات وبروتوكولات الخدمات الصحية في إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفاً أن المدرب واللاعبين الاثنين غادروا الاستاد على الفور وعادوا إلى منازلهم.

وانطلقت المباراة كما هو مقرر حيث تولى قيادة وست هام آلان إرفين مساعد المدرب.

كلمات دالّة

#وست هام, #كورونا, #مويز, #إنجلترا

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