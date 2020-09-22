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إنتر يتعاقد مع أرتورو فيدال مقابل مليون يورو

المصدر: ميلان - رويترز
فيدال خاض 96 مباراة مع برشلونة خلال الموسمين الماضيين
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توصل إنتر ميلان لاتفاق مع برشلونة يقضي بالتعاقد مع لاعب وسط تشيلي أرتورو فيدال مقابل مليون يورو في انتقال نهائي كما أعلن الناديان يوم الثلاثاء.

وسيعود فيدال، الذي انضم إلى برشلونة في 2018 من بايرن ميونخ، للعمل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي الذي تعاقد معه في 2011 حين كان يدرب يوفنتوس واستمر مع بطل إيطاليا حتى 2015.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت: سيدفع النادي الإيطالي مليون يورو في صورة متغيرات، ويود برشلونة التعبير عن امتنانه لأرتورو فيدال لالتزامه وإخلاصه ويتمنى له الأفضل في المستقبل.

وخاض فيدال 96 مباراة مع برشلونة خلال موسمين وسجل 11 هدفا وقدم عشر تمريرات حاسمة بجميع المسابقات، وساعد النادي في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني موسم 2018-2019.

كلمات دالّة

#كونتي, #يوفنتوس, #فيدال, #إنتر, #برشلونة
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