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تأجيل عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم الإنجليزية

المصدر: لندن - د ب أ
من مباراة سابقة بين أرسنال ومانشستر يونايتد
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بات على الأندية الإنجليزية مواجهة متاعب مالية، بعد أن أوقفت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، خطط إعادة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم في الملاعب.

وأدى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى فرض المزيد من القيود على التحركات والفعاليات، فيما قال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن البلاد لا يمكنها تحمل مخاطرة عودة الجماهير إلى الملاعب.

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": من غير المرجح أن ينتشر الفيروس في الهواء الطلق أكثر من داخله، لكن مرة أخرى، من طبيعة الأحداث الرياضية أن يكون بها الكثير من الاختلاط.

وتقام كل المباريات في الإنجليزي الممتاز وكل البطولات في الكرة الإنجليزية بدون حضور جماهيري منذ يونيو الماضي، وذلك بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، وتابع جوف أن الحكومة ستحاول أن تسمح لبعض الجماهير بالعودة حينما تكون الامور آمنة.

وقال جوف: ما يجب علينا فعله هو النظر إلى الأحداث الرياضية الآن بحذر، لكننا ندرك أيضًا أن الرياضة جزء حيوي من هذه الأمة ، ونحن ننظر في كل ما يمكننا القيام به لدعم رياضيينا ، وأنديتنا العظيمة، من خلال ما سيكون وقتا صعبا.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #جماهير, #أرسنال, #كورونا, #مانشستر سيتي
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