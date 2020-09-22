غوارديولا يدفع بـ"الشبّان" في كأس الرابطة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه سيدفع بلاعبين شبان من أكاديمية النادي خلال مواجهة بورنموث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الخميس لأنه لا يملك حجم التشكيلة الكافي للمنافسة في بطولتين بهذا المستوى في الوقت الحالي.

وبسبب تأجيل انطلاق الموسم الجاري، سيخوض سيتي مباراته في الدور الثالث لكأس الرابطة بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز 3-1 على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز يوم الاثنين.



وقال غوارديولا: أمام بورنموث، سنعتمد على أغلب اللاعبين من الأكاديمية وسنحاول الحفاظ على طاقتنا للدوري الممتاز، مع الافتقار للاستعداد، وغياب سبعة لاعبين، يجب أن نحافظ على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا بأفضل شكل ممكن، لقد أحرزنا لقب الكأس ثلاث مرات متتالية ونود مواصلة ذلك لكن لا نملك اللاعبين، في هذه الفترة، لخوض مباراة كل ثلاثة أيام.

وافتقد سيتي عدة لاعبين بارزين أمام وولفرهامبتون حيث جاءت نتيجة فحص إيلكاي غندوغان إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينما أعلن النادي في وقت سابق غياب سيرجيو أغويرو وإيمريك لابورت لفترة من الوقت.

وغاب أيضا برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو وإيريك غارسيا بسبب إصابات مختلفة، ما تسبب في وجود ثلاثة لاعبين شبان على مقاعد البدلاء.

ورغم الغيابات، تقدم سيتي 2-صفر بفضل هدفي كيفن دي بروين من ركلة جزاء وفيل فودن، وقاتل وولفرهامبتون وقلص الفارق بعد الاستراحة عن طريق راؤول خيمنيز، قبل أن يسجل غابرييل جيسوس الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وأضاف غوارديولا: بالنظر إلى الفترة التي نمر بها والموقف الذي نجد أنفسنا فيه خلال آخر أسبوعين، كنت أتوقع المعاناة لبعض الوقت لكن بصفة عامة سيطرنا على المباراة، كان الجميع مستعدا ولقد ظهرنا بشكل رائع، كان من المهم البدء بهذه الطريقة لكن بكل تأكيد هذه مجرد مباراة واحدة.