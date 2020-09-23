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تأهل يونايتد ووست هام إلى الدور الرابع في كأس الرابطة

المصدر: مانشستر - د ب أ
غرينوود أحرز الهدف الثالث
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تأهل فريقا مانشستر يونايتد ووست يونايتد إلى الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد فوز الأول على مضيفه لوتن تاون 3 -صفر وفوز الثاني على ضيفه هال سيتي 5 -1 يوم الثلاثاء..

وفي المباراة الأولى تقدم الإسباني خوان ماتا بهدف لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 44 ثم أضاف ماركوس راشفورد وماسون غرينوود الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 88 و90.

وعلى الاستاد الأولمبي خاض وست هام مباراته في غياب مدربه ديفيد مويس ولاعبيه عيسى ديوب وجوش كولن بعد تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويدين وست هام بالفضل في هذا الفوز للثنائي سباستيان هيلير وأندري يارمولنكو حيث سجل كل منهما هدفين.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #وست هام, #غرينوود, #ماتا, #كأس الرابطة
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