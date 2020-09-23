دي بروين وليفاندوفسكي ونوير يتنافسون على جائزة لاعب العام في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء عن اختيار كيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير ضمن قائمة قصيرة للمرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفا، كما أحرز المهاجم البولندي 55 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات وتوج بالثلاثية مع بايرن.

كما ساهم نوير في انجاز بايرن وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بدوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم، وعادل دي بروين لاعب وسط سيتي رقما قياسيا بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

ورشح هانزي فليك مدرب بايرنالمتوج بالثلاثية ويورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي ويوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لجائزة أفضل مدرب.

وستقدم الجوائز خلال سحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال لموسم 2020-2021 في الأول من أكتوبر المقبل.