دي بوير يتولى تدريب منتخب هولندا حتى 2022

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء، عن تعيين اللاعب الدولي السابق فرانك دي بوير مديرا فنيا للفريق بعقد لمدة عامين، بحيث يتولى تدريب الفريق حتى كأس العالم المقبلة في عام 2022.

وسيحل دي بوير (50 عاماً) بدلا من رونالد كومان المدير الفني السابق للفريق، والذي ترك منصبه لتولى مسؤولية تدريب برشلونة الإسباني في شهر أغسطس الماضي.

وكان دي بوير شارك في أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي خلال مسيرته، كما حقق العديد من الألقاب خلال مسيرته وأبرزها دوري أبطال أوروبا عام 1995 مع أياكس، وكمدرب حقق دي بور العديد من الإنجازات مع أياكس لكنه عانى من بعض الاخفاقات مع أندية إنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي، ومؤخرا مع فريق أتالانتا يونايتد الأميركي.

وكان المنتخب الهولندي فاز في أول مبارياته في دوري الأمم الأوروبية خارج ملعبه أمام بولندا، لكنه خسر على أرضه أمام المنتخب الإيطالي مع مدير فني مؤقت، فيما سيبدأ دي بوير مهمته مع الفريق بمواجهة المكسيك وديا في السابع من أكتوبر المقبل ، كما يواجه البوسنة والهرسك في دوري الأمم بعد ذلك بأربعة أيام.