بالصور.. أبرز لحظات لويس سواريز مع برشلونة

أنهى الأوروغوياني لويس سواريز قصته الجميلة مع برشلونة الإسباني والتي امتدت 6 أعوام، أصبح خلالها المهاجم ثالث هداف في تاريخ النادي، إذ سجل 198 هدفاً ومنح 109 تمريرات حاسمة خلال 283 مباراة لعبها مع الفريق قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، وهنا أبرز لحظات "لويزيتو" مع برشلونة.

يوليو 2014: أغلى صفقة انتقال في تاريخ برشلونة



كان برشلونة يسابق الزمن لتسجيل لاعبين جدد بعد تعليق عقوبة المنع من إبرام أية صفقة جديدة، وتوجه النادي الكاتالوني إلى مدينة ليفربول الإنجليزية للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الممنوع من اللعب 4 أشهر بسبب عضه للمدافع الإيطالي كييليني في كأس العالم ذلك العام مقابل 80 مليون يورو.



أكتوبر 2014: الظهور الأول



ظهر لويس سواريز للمرة الأولى بقميص برشلونة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو كلاعب أساسي، ورغم أن برشلونة تقدم في المباراة مبكراً، إلا أن أصحاب الأرض قلبوا النتيجة لتنتهي 3-1، وتكون بداية سواريز مع ناديه الجديدة بخسارة.

نوفمبر 2014: سواريز يهز الشباك



خاض سواريز الكثير من المباريات في مختلف البطولات خلال شهر دون أن يهز الشباك، قبل أن يفعل ذلك في مباراة أتلتيكو مدريد التي استضافها برشلونة في ملعب "كامب نو"، وحينها تم التقاط الصورة الشهيرة لمثلث الهجوم "إم إس إن" المكون من ميسي ونيمار بالإضافة إلى لويس.

نوفمبر 2014: الهدف الأوروبي الأول



لم يستطع سواريز تسجيل هدفه الأوروبي الأول مع برشلونة أمام أياكس أمستردام، وانتظر حتى لعب الفريق في قبرص ضد أبويل ليحرز أول أهدافه مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.



مايو 2015: سواريز يسجل "هاتريك"



المهاجم الهداف الآتي من ليفربول الإنجليزي لم يستطع تسجيل ثلاثية إلا بعد قرابة 7 أشهر من مباراته الأولى مع برشلونة، وحينها كان الأخير يواجه فريق قرطبة المتعثر، وانتهى اللقاء بفوز برشلونة 8-0.



يونيو 2015: سواريز يحقق دوري أبطال أوروبا



لم يحتفل برشلونة بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ 2011، وفي ذلك الشهر التقى يوفنتوس الإيطالي في العاصمة الألمانية برلين، وحينما كان الفريقان متعادلين منتصف الشوط الثاني، استغل سواريز كرة مرتدة من جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس وسجل هدف برشلونة الثاني في المباراة، قبل أن يضيف زميله نيمار

الهدف الثالث وتنتهي المواجهة 3-1 لمصلحة برشلونة.



أبريل 2016: 2 "سوبر هاتريك" في 3 أيام !



كانت المنافسة على لقب الهداف في موسم 2015-2016 مشتعلة بين ميسي ورونالدو وسواريز، واستطاع الأخير الفوز بها بعد أن أحرز أكثر من 40 هدفاً في ذلك الموسم، أبرزها عندما سجل "سوبر هاتريك" مرتين في شباك ديبورتيفو لا كورونا يوم 20 أبريل، ومثله يوم 23 في مرمى سبورتينغ خيخون.



فبراير 2017: البطاقة الحمراء تظهر



كانت هناك الكثير من المخاوف قبل تعاقد برشلونة مع سواريز نظراً لإثارة الأخير الجدل وحصوله على البطاقات الملونة وعقوبات الإيقاف، إلا أن "لويزيتو" لم يتعرض لهذا كله مع برشلونة، فقد طرد في مباراة واحدة فقط كانت بسبب حصوله على إنذارين خلال 3 دقائق أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك الإسباني.

أكتوبر 2018: هاتريك في "الكلاسيكو"



خاض برشلونة مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد بغياب ليونيل ميسي المصاب والذي كان يتابع اللقاء من المدرجات، وسجل حينها صديقه سواريز "هاتريك" ليساهم في فوز برشلونة التاريخي على غريمه 5-1، وهو أول هاتريك يتم تسجيله في الكلاسيكو منذ ليونيل ميسي قبلها بـ11 عاماً.

أغسطس 2020: ثالث هدافي برشلونة عبر التاريخ



سجل سواريز هدفه رقم 198 مع برشلونة في شباك جاره وغريمه إسبانيول، ليصعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين بعد ليونيل ميسي وسيزار.