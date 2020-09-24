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بواتينغ يقترب من الانضمام إلى فريق درجة ثانية

المصدر: روما - د ب أ
بواتينغ لعب الموسم الماضي مع فيورنتينا
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اقترب فريق مونزا الإيطالي لكرة القدم، المملوك لرئيس الوزراء الإيطالي السباق سيلفيو بيرلسكوني يوم الخميس من التعاقد مع النجم الغاني الدولي السابق كيفين برينس بواتينغ.

وأكد متحدث رسمي باسم النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية، أن هناك صفقة يتم إنهاؤها مع اللاعب الدولي الغاني (33 عاماً) والمولود في برلين، وفقا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات الإيطالي.

ولعب بواتينغ لعدة أندية منها هيرتا برلين، وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند، وبرشلونة، وفريق بيرلسوكني السابق ميلان. وفي الموسم الماضي لعب مع فيورنتينا في الدرجة الأولى الإيطالية.

وكان بيرلسكوني اشترى نادي مونزا قبل عامين. وصعد الفريق لدوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا العام، ويبدأ موسم 2020 - 2021 بهدف الصعود لدوري الدرجة الأولى.

كلمات دالّة

#ميلان, #مونزا, #فيورنتينا, #دورتموند, #برشلونة
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