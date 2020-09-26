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إيفرتون يهزم كريستال بالاس ويتصدر الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ
إيفرتون حقق فوزه الثالث على التوالي
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تقدم فريق إيفرتون إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 2 -1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون في الدقيقة العاشرة ثم أدرك شيخو كوياتي التعادل لكريستال في الدقيقة 26 وتكفل ريتشارليسون دي أندرادي بهدف الفوز للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد كريستال عند ست نقاط في المركز الخامس.

كلمات دالّة

#كريستال بالاس, #أنشيلوتي, #زاها, #إيفرتون
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