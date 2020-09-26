فليك لا ينوي إجراء تغييرات في قائمة بايرن أمام هوفنهايم

ألمح هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ إلى أنه قد لا يجري تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق للمباراة المقررة أمام هوفنهايم يوم الأحد في المرلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، رغم أن الفريق لعب لمدة 120 دقيقة أمام إشبيلية الإسباني يوم الخميس في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي كسبها بايرن 2- 1 في الوقت الإضافي.



وقال فليك في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم السبت: لا فائدة من الشكوى من مدى إجهادنا، حتى إن كنت مجهدا، فلا يزال بإمكانك تقديم أداء من الطراز الأول. مشيراً إلى أنه قد يجري 5 تبديلات في المباراة.



ومن المحتمل أن يعود كينغسلي كومان إلى تدريبات الفريق بعد إنهاء فترة الحجر الصحي، التي خضع لها إثر إصابة أحد أفراد الدائرة المقربة منه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقال فليك: كومان أجرى فحصا آخر أمس، وإذا جاءت النتائج سلبية، سيتمكن من المشاركة في التدريبات معنا اليوم، وسنرى كيف ستكون حالته، إذا تمكن من اللعب لمدة 20 دقيقة، سيكون هذا أمرا جيدا لنا.