المدير الرياضي في دورتموند يشيد بعمل بايرن ميونخ

أثنى مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على فريق بايرن ميونخ واعتبره مثالا يحتذى به، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة على لقب كأس السوبر الألماني يوم الأربعاء.



وقال زورك لصحيفة "فرانكفورتر ألجميانيه سونتاغ تسايتونغ" يوم الأحد في الموسم الماضي، شاهدنا بايرن بقيادة هانسي فليك لديه استعدادا خاصا لتقديم أقصى ما لديه في الملعب في كل موقف، وبالتأكيد نريد أن نتطور في هذا الاتجاه أيضا".



وتعاقد دورتموند في الاسبوع الماضي مع لاعب إنجليزي شاب من مانشستر سيتي هو جيمي بيوني-غيتينز (16 عاماَ) لينضم للثنائي الانجليزي الشاب جادون سانشو وجود بيلينغهام. ولكن زورك أكد أنه سعيد بأن الفريق لديه مزيج من الشباب والخبرة، وقال :على الأقل التعاقد مع توماس مونييه كان مهما مثل التعاقد مع بيلينغهام، حيث يجلب مونييه معه الكثير من الخبرات، وعقلية كبيرة وقوة بدنية هائلة.



وحرص زورك على دعم المدير الفني لدورتموند لوسين فافر، الذي دائما ما يتعرض لانتقادات: قلت طوال الموسم الماضي أننا في دورتموند لا نناقش منصب المدرب، ولكن بكل وضوح لا يريد أحد سماع هذا. لست مسؤولا عن التكهنات والشائعات.