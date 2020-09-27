بيرسبوليس يهزم السد القطري ويصعد إلى ربع النهائي

انتزع فريق بيرسبوليس الإيراني بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على السد القطري بهدف دون رد يوم الأحد في دور الستة عشر من البطولة.



ويدين بيرسبوليس بالفضل في هذا الفوز للاعبه عيسى الكاسر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، وتعرض لاعبه سيامك نعمتي للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وكان بيرسيبوليس قد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من التعاون السعودي الثاني والدحيل الثالث، و7 للشارقة، وفي المقابل حصل السد على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، حيث تأخر بفارق نقطتين خلف النصر السعودي، مقابل 7 نقاط لسباهان الإيراني و5 للعين الإماراتي.