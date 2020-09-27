غوارديولا ينتقد أجندة مباريات الموسم الحالي

انتقد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أجندة المباريات المزدحمة في الموسم الحالي، مؤكدا أنه لا أحد يهتم باللاعبين.



ويخوض سيتي ثمان مباريات حتى 31 أكتوبر من بينها مباراتين في دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي تم استدعاء بعض اللاعبين الدوليين للفريق للانضمام إلى منتخبات بلادهم في الشهر ذاته.



وألقت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بظلالها على أجندة كرة القدم، إذ انتهى موسم الدوريات الأوروبية 2019 -2020 في يوليو وموسم دوري أبطال أوروبا في أغسطس لتتقلص بذلك فترة الاستعداد للموسم الجديد.



وأشار غوارديولا: اللاعبون حصلوا على فترة إعداد اسبوعين فقط وعليهم الآن خوض مباراة كل ثلاثة أيام لمدة 11 شهرا، إنهم ليسوا آلات، لا أحد يهتم باللاعبين، الدوري الإنجليزي الممتاز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يدافعون عن مصالحهم الخاصة ومناصبهم، الجميع يعاني لسنا استثناء، علينا أن نؤمن بما نقوم به ونحاول اللعب بشكل جيد.



ونالت الإصابات من مانشستر سيتي كثيرا إذ أكد غوارديولا أنه لديه 13 لاعبا متاحا فقط بعد مباراة بورنموث، ويغيب المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس بسبب شد عضلي كما يغيب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لسبعة أسابيع أخرى بسبب الإصابة في الركبة التي لحقت به في الموسم الماضي بالإضافة إلى غياب البرتغالي برناردو سيلفا.