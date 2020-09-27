فينوورد يهزم أدو دن هاغ ويتقدم إلى المركز الثالث

قلب فينوورد روتردام تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 - 2 على أدو دن هاغ يوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وافتتح أدو دن هاغ التسجيل بهدف لجوناس أرويلي في الدقيقة 11 وتعادل لوتشارل غيرترويدا لفينوورد في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، وفي الشوط الثاني ، تقدم ماركوس سينيسي لفينوورد بهدف في الدقيقة 57 وتعادل شاكيل بيناس للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 69 قبل أن ينتزع فينوورد الفوز بهدفين سجلهما لوسيانو نارسينغ وستيفن برغيوس في الدقيقتين 71 و84 من ضربة جزاء.

ورفع فينوورد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بجدول المسابقة وظل رصيد أدو دن هاغ خاليا من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي له في المسابقة.