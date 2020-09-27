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قائد ليفربول السابق واثق من نجاح تياغو في إنجلترا

المصدر: ليفربول - رويترز
تياغو انتقل إلى ليفربول قادماً من بايرن ميونخ
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أكد غرايم سونيس لاعب وسط ليفربول السابق عن وجود تشابه في قدرات ومهارات لاعب وسط ليفربول الجديد تياغو ألكانتارا ونجم منتخب البرازيل الأسبق زيكو خلال سنوات تألقه، مؤكدا أن اللاعب الإسباني الدولي يملك كل مقومات التألق والنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتقل ألكانتارا إلى ليفربول بطل إنجلترا قادما من بطل ألمانيا وأوروبا بايرن ميونخ في وقت سابق من الشهر الجاري وقدم أداء لافتا خلال مشاركته لمدة 45 دقيقة في فوز فريق المدرب يورغن كلوب على تشيلسي اللندني، ومن المتوقع أن يشارك أساسيا من البداية في مواجهة أرسنال يوم الاثنين.

وكتب قائد ليفربول السابق سونيس في عموده بصحفية "صنداي تايمز": أعتقد أن كثيرا من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين ربما يجدون صعوبة في التعامل مع تياغو مثل زيكو، أعتقد أنه يتعين عليه اعتبار كرة القدم البريطانية بمثابة نزهة لأنه صاحب مهارات وقدرات عالية للغاية

وأشار سونيس إلى أن التعاقد مع تياغو وضع ليفربول في مستوى مختلف عن مستوى المنافس المقبل أرسنال الذي احتل المركز الثامن في الموسم الماضي لكنه تطور بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب ميكل أرتيتا.

وقال سونيس : إذا كان التعاقد مع تياغو يهدف إلى تحقيق تفوق أكبر لفريق قادر بالفعل على الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز فإن أرسنال يبقى بعيدا عن هذا المستوى.

كلمات دالّة

#ليفربول, #كلوب, #سونيس, #تياغو, #صلاح
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