كونتي سعيد بالفوز.. ويطالب إنتر بـ"التوازن"

أبدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان سعادته بأداء فريقه خلال انتصاره 4-3 على فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أميومس السبت لكن قال إنه ما زال بحاجة للعثور على توازن أفضل بين الدفاع والهجوم.



وقال كونتي بعد مباراة إنتر الافتتاحية في الموسم الجديد: النقاط الثلاث مهمة وكانت هناك جوانب إيجابية مثل تسجيل أربعة أهداف وصناعة العديد من الفرص، هجومنا تسبب في العديد من المشاكل لفيورنتينا لكن على الجانب الآخر لم نكن جيدين بما يكفي لإيقاف الهجمات المرتدة.



وأضاف: يدرك اللاعبون الآن أننا بحاجة للتحسن في هذا الجانب. نحن بحاجة للهجوم والدفاع بأعداد كبيرة.. التوازن هو أساس كل شيء إذا أردت الفوز ببطولة مهمة، ربما هاجمنا بالكثير من اللاعبين وتركنا فجوات في الدفاع.



واحتل إنتر المركز الثاني في الدوري والدوري الأوروبي الموسم الماضي الذي كان الأول لكونتي مع الفريق، ويسعى في الموسم الحالي لتحقيق أول لقب كبير منذ 2011.



وقال كونتي: في الموسم الماضي حصلنا على مصداقية في إيطاليا باحتلالنا المركز الثاني في الدوري وبسبب العديد من الأمور الإيجابية الأخرى، لكن أيضا على المستوى الدولي لأن الوصول إلى نهائي أوروبي معناه إعادة إنتر لمكانته، يجب أن نسعد جماهيرنا حتى في مباريات كهذه لم يستسلم فيها الفريق قط، أظهرنا رغبة كبيرة في الانتصار، وأنا فخور باللاعبين.