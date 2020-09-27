نابولي يكتسح جنوى ويتصدر الدوري الإيطالي

كشر نابولي وميلان وفيرونا عن أنيابهم مبكرا وحقق كل منهم الفوز الثاني له على التوالي في بداية مسيرته بالموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم ليقتسموا الصدارة مبكرا برصيد ست نقاط لكل منهم.



واكتسح نابولي ضيفه جنوى بسداسية نظيفة فيما فاز ميلان على مضيفه كروتوني 2 - صفر كما تغلب فيرونا على أودينيزي 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثانية من المسابقة.

وتصدر نابولي جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام فيرونا وميلان اللذين اقتسما المركز الثاني.



وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله هيرفنغ لوزانو في الدقيقة العاشرة، وفي الشوط الثاني ، أمطر نابولي شباك ضيفه بخمسة أهداف أحرزها بيتر زيلنسكي ودرايس ميرتنز ولوزانو مجددا وإليف إلماس وماتيو بوليتانو في الدقائق 46 و57 و65 و69 و72 ليتجمد رصيد جنوى عند ثلاث نقاط.



وتغلب ميلان على مضيفه كروتوني بهدفين سجلهما فرانك كيسي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و50، وانتزع فيرونا الفوز على أودينيزي بهدف سجله أندريا فافالي في الدقيقة 58 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي ليرفع فيرونا رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين فيما خسر أودينيزي مباراته الأولى في المسابقة هذا الموسم.