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رونالدو يصف نقطة التعادل مع روما بـ"المهمة"

المصدر: روما - د ب أ
رونالدو سجل هدفي يوفنتوس في المباراة
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس أن فريقه حقق نقطة مهمة بعد تعادله مع روما 2 -2، رغم كونه متأخرا في النتيجة في بداية المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وأضاف رونالدو في تصريحات عقب المباراة: نحن في بداية الدوري مع مدرب جديد وهو أندريا بيرلو وهناك أفكار مختلفة، سنواصل العمل وأنا أرى مستقبلا مشرقا للغاية.

وارتدى رونالدو ثوب الإنقاذ وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل مع مضيفه روما يوم الأحد على الاستاد الأولمبي "الأولمبيكو" بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكمل يوفنتوس المباراة بعشر لاعبين، بعد أن تعرض لاعبه الفرنسي أدريان رابيو للطرد في الدقيقة 62 بعد نيله الإنذار الثاني في المباراة.

كلمات دالّة

#روما, #رونالدو, #يوفنتوس, #بيرلو
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