ريال مدريد يخسر كروس أسبوعين

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط الألماني توني كروس لفترة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية معاناته من إصابة عضلية.

وكان كروس قد اشتكى من مشكلة عضلية مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على ريال بيتيس 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.



وذكر ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني: بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على اللاعب توني كروس من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبين إصابته في العضلات الألوية. وسيجرى تقييم الفترة التي سيحتاجها للتعافي.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن كروس قد يغيب في الأسبوعين المقبلين، وهو ما يعني عدم مشاركته في المباراتين أمام بلد الوليد وليفانتي.