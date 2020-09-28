ليفربول يعير حارسه الألماني كاريوس إلى يونيون برلين

أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، انتقال حارسه البديل الألماني لوريس كاريوس إلى يونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021.

وحمل كاريوس (27 عاماً) ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من ماينز في صيف 2016، وكان يتدرب مع تشكيلة المدرب-مواطنه يورغن كلوب في مطلع الموسم الحالي.

وقال كاريوس الذي بدأ مشواره في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي: اتطلع لفرصتي الجديدة في برلين، وانا سعيد للعب مجددا في البوندسليغا.

وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما ارتكب سلسلة أخطاء فادحة أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الاسباني 1-3 في كييف الأوكرانية.

وهذه المرة الثانية يعير ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي، وينضم كاريوس في بلده الأم إلى المهاجم النيجيري تايوو أوونيي المعار ايضا من ليفربول.