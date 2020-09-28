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مانشستر سيتي يضم المدافع دياز قادماً من بنفيكا

المصدر: لشبونة - رويترز
دياز خاض 137 مباراة مع بنفيكا
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أعلن بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم الاثنين أنه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المدافع روبن دياز إلى النادي الإنجليزي مقابل 68 مليون يورو، وسيضم في المقابل الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي مدافع سيتي في صفقة منفصلة مقابل 15 مليون يورو.

وشارك دياز (23 عاماً) في 137 مباراة خلال أربع سنوات مع بنفيكا، وفاز بالدوري في موسم 2018-2019 وخاض 19 مباراة دولية مع البرتغال وكان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، وسيساعد انضمامه على دعم دفاع سيتي المهتز الذي استقبل خمسة أهداف أمام ليستر سيتي يوم الأحد، وسيكون خامس لاعب يضمه سيتي في الصيف بعد بابلو مورينو وفيران توريس وناثان آكي وسكوت كارسون.

وفاز أوتامندي (32 عاماً) بالدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وسيرحل بعد خمسة مواسم قضاها في النادي، إذ سبق له اللعب في صفوف فالنسيا الإسباني قبل الحضور إلى إنجلترا.

كلمات دالّة

#دياز, #أوتاميندي, #بنفيكا, #مانشستر سيتي
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