عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

ماينز الألماني يقيل مدربه بعد خسارتين في الدوري

المصدر: برلين - د ب أ
بايرلورتسر في مباراة سابقة مع ماينز
رابط مختصر

أقال نادي ماينز الألماني لكرة القدم يوم الاثنين مديره الفني أخيم بايرلورتسر بعد هزيمة الفريق 1 - 4 أمام ضيفه شتوتغارت يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الألماني، على أن يتولى مساعده يان موريتز ليخت قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وقال روفن شودر المدير الرياضي لنادي ماينز : دارت بيننا محادثة مفتوحة وصريحة للغاية بشأن كيفية التعامل مع التطورات الحالية ومنح الفريق منظور جديد، وكانت النتيجة هي عدم استمرار بايرلورتسر، فيما قال الأخير: أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار النادي، ولكنني أتمنى للفريق كل الخير في المستقبل.

وافتتح ماينز مشواره في الموسم الجديد لـ"بوندسليغا" بالهزيمة 1- 3 أمام مضيفه لايبزيغ ثم خسر 1 - 4 أمام ضيفه شتوتغارت.

كلمات دالّة

#لايبزيغ, #شتوتغارت, #ماينز
إقرأ أيضاً أنشيلوتي: والكوت لن يرحل عن صفوف إيفرتون أنشيلوتي: والكوت لن يرحل عن صفوف إيفرتون 11:33 GMT
إقرأ أيضاً الشاب فاتي يزيح ميسي عن عناوين الصحف الإسبانية الشاب فاتي يزيح ميسي عن عناوين الصحف الإسبانية 11:59 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر