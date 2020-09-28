التحقيق مع لاعب "بصق" على منافسه في الدوري الألماني

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أن أوزان كاباك مدافع فريق شالكه يخضع للتحقيقات إثر قيامه بالبصق على لودفيغ أوغوستينسون لاعب فيردر بريمن خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز فيردر بريمن 3 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأوضح الاتحاد أنه جرى فتح القضية بداعي السلوك غير الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء، إذ أظهر التصوير التلفزيوني اللاعب التركي الدولي كاباك (20 عاماً) وهو يبصق على أوغوستينسون، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خلال المباراة.

وقال كاباك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة، موجها رسالته باللغتين الألمانية والإنجليزية: أود أن أعتذر بصدق لأوغوستينسون. لم يكن الأمر متعمدا، وإنما كان مجرد حادث، لم أكن أقصده، زاوية التصوير التليفزيوني تعطي صورة خادعة للأمر.

وذكر الاتحاد أن الحكم ماركوس شميت لم ير تصرف اللاعب، والذي لم يجر الكشف عنه أيضا عبر مراجعة نظام الفيديو للمباراة.