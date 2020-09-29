أرتيتا يعترف: أرسنال ما زال بعيداً عن ليفربول

اعترف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بعد الخسارة 3-1 أمام ليفربول أن منافسه هو الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على مدار سنوات، لكن نجاحه لم يأت في ليلة واحدة، وأنه لا يزال أمام ناديه الكثير من العمل للوصول إلى مثل هذا المستوى.



وتولى يورغن كلوب تدريب ليفربول في موسم 2015-2016 وتطور الفريق بشكل واضح وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 ، ثم فاز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد انتظار طويل.



واستمتع أرتيتا أيضا ببعض النجاح منذ تعيينه لقيادة أرسنال خلال الموسم الماضي وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكن هزيمة يوم الاثنين عكست الفارق في المستوى بين الفريقين.



وقال أرتيتا: نحن في مسيرة مختلفة عن ليفربول. إنهم يلعبون معا منذ خمس سنوات ولم يكن بوسع الفريق أن يفعل ما فعله اليوم منذ عامين أو ثلاثة أعوام بكل تأكيد، لقد عمل المنافس كثيرا بشكل مميز وامتلك الكثير من الثقة في أسلوب لعبه وأبرم تعاقدات رائعة وتطور أداء اللاعبين الموجودين، وهذا ما نحاول أن نفعله.



وتابع: لقد حدد المعيار ومن المرجح أن يكون هذا أعلى مستوى لفريق في الدوري الممتاز منذ سنوات عديدة. هذا ما يجب أن نحاول فعله وبكل تأكيد لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى هذا المستوى.



ويلعب أرسنال مع ليفربول للمرة الثانية في أسبوع واحد عندما يلتقي الفريقان في كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الخميس المقبل.