بايرن يبحث عن تحقيق بطولته الخامسة على حساب دورتموند

يبحث بايرن عن مواصلة حصد الألقاب وتحقيق بطولته الخامسة هذا العام وذلك عندما يواجه غريمه بروسيا دورتموند يوم الأربعاء على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني.



وأكدت سلطات مدينة ميونخ يوم الاثنين أن المباراة ستقام بدون حضور الجماهير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المنطقة.



ويتطلع بايرن إلى الفوز في المباراة ليتوج بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على إشبيلية الإسباني.



وتلقى بايرن صدمة كبيرة بالهزيمة الثقيلة 1 - 4 أمام مضيفه هوفنهايم يوم الأحد في الدوري الألماني لتكون أول هزيمة للفريق منذ فترة طويلة، إذ حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة متتالية بمختلف البطولات قبل هذه المباراة، كما جاءت هذه الهزيمة لبايرن أمام هوفنهايم بعد 23 انتصارا متتاليا في مختلف البطولات.



وكانت مباراة كأس السوبر تمثل دائما افتتاحا رسميا للموسم الجديد، ولكنها تأجلت إلى ما بعد بداية الموسم الحالي للدوري الألماني في ظل اضطراب الروزنامة المحلية والدولية نتيجة وباء "كورونا".



ويخوض دورتموند المباراة بصفته صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي بالبوندسليغا، وذلك في ظل فوز بايرن بكل من لقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا.



والتقى الفريقان ست مرات في آخر ثماني نسخ من كأس السوبر الألماني واقتسما الألقاب الستة بالتساوي حيث حصد كل منهما اللقب ثلاث مرات قبل مباراتهما السابعة غدا في آخر تسع نسخ من البطولة.



وفي النسختين الأخريين من آخر تسع نسخ للبطولة، خسر بايرن أمام فولفسبورغ بركلات الترجيح في 2015، ولكنه فاز على إنتراخت فرانكفورت 5 - صفر في نسخة 2018.



وكانت آخر مواجهة سابقة بين بايرن ودورتموند على لقب السوبر عندما التقيا في نسخة العام الماضي وتوج دورتموند باللقب بعد الفوز 2 -صفر على بايرن.