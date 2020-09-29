زيدان: ريال لا يحتاج إلى لاعبين.. ومشكلة هازارد "كبيرة"

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه ليس لديه أي اهتمام بضم المزيد من اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الجناح البلجيكي إيدن هازارد يعاني من مشكلة كبيرة.



ولم يظهر ريال مدريد بشكل جيد خلال فوزه الباهت 3-2 على ريال بيتيس، عقب التعادل سلبيا في مباراته الأولى بالموسم خارج أرضه مع ريال سوسييداد، لكن المدرب الفرنسي لا يعتقد أن ضم لاعبين جدد هو الحل لفريقه.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل استضافة ريال بلد الوليد يوم الأربعاء: نملك بالفعل الكثير من اللاعبين، لماذا نريد إضافة المزيد؟. من الصعب للغاية بالفعل اختيار التشكيلة، لأن جميع اللاعبين جيدون جدا، فلماذا نضيف المزيد. فترة الانتقالات مستمرة حتى الخامس من أكتوبر لكني سعيد للغاية بما لدي من لاعبين. هذا فريقي وبالنسبة لي هو الأفضل.



وسيخوض ريال مدريد مباراة ريال بلد الوليد بدون لاعب الوسط الألماني توني كروس وكذلك سيغيب عن زيارة ليفانتي، لكن إيدن هازارد اقترب من العودة للمباريات.



وأثيرت تساؤلات بشأن وزن هازارد الزائد، لكن زيدان نفى ما يتردد عن سلوك غير احترافي للمهاجم البلجيكي، وأرجع عدم وجود تأثير للاعب المنتقل من تشيلسي العام الماضي مقابل مئة مليون يورو لتعرضه لإصابتين في كاحله.



وأضاف المدرب الفرنسي: لا أعتقد أنه يتصرف بعدم الاحترافية، إنه فقط يعاني من مشكلة كبيرة للغاية تزعجه منذ فترة طويلة. ما نريده هو أن لا يشعر بأي إزعاج مرة أخرى، لذلك علينا الانتظار، إنه موسم طويل وهازارد يريد العودة للملعب مع زملائه لذلك يمكنه اللعب ومساعدتنا. اقترب من العودة بالفعل، يتدرب بانتظام معنا وبات قريبا من العودة للمباريات.



وبسبب أعمال التجديد في ملعب "سانتياغو برنابيو"، يواصل ريال مدريد خوض مبارياته على ملعب التدريب، حيث فاز بكافة مبارياته الست في نهاية الموسم الماضي.