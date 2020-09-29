غياب سانشو وبيركي عن مباراة كأس السوبر الألمانية

أعلن بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء غياب جادون سانشو والحارس رومان بيركي‭ ‬عن مواجهة بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألمانية لكرة القدم يوم الأربعاء.



ودائماً ما كان والدولي الإنجليزي سانشو محل تكهنات مستمرة بشأن رحيله عن دورتموند، إذ ذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق اليوم أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض لشراء اللاعب مقابل مئة مليون يورو، ولم يتسن الوصول إلى النادي للتعليق.



وأضاف دورتموند أن غياب سانشو وبيركي عن مواجهة بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، بسبب التهابات في الجهاز التنفسي، لكن نتيجة اختباراتهما لـ"كوفيد-19" جاءت سلبية.



وقال دورتموند مرارا إن سانشو البالغ عمره 20 عاما، الذي دخل قائمة انتقالات العديد من الأندية الكبرى هذا الصيف، لن يرحل هذا الموسم.



وخسر دورتموند وصيف بطل الدوري الموسم الماضي 2-0 أمام أوغسبورغ في المسابقة يوم السبت الماضي.