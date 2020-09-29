قائد مانشستر يونايتد يهاجم صلاح.. "أناني" و"جشع"

انتقد غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة الأخير أمام أرسنال يوم الاثنين، واصفاً إياه بـ"الأناني" و"الجشع".

وحاول صلاح هز شباك أرسنال طوال المباراة، وبدا حريصاً على تسجيل اسمه كأحد هدافي اللقاء الهام إلى جانب السنغالي ساديو ماني والأسكتلندي أندرو روبيرتسون والوافد الجديد البرتغالي ديوغو جوتا.

وفي لقطة غريبة، تلقى البرتغالي جوتا كرة داخل منطقة الجزاء إلا أن صلاح تدخل لأخذ الكرة من زميله قبل أن تنتهي خطورتها، وقال نيفيل عن ذلك عبر "سكاي سبورتس": من حسن حظ صلاح ومدربه كلوب أن المباراة انتهت بفوز ليفربول وإلا لكان هناك الكثير من الحديث عن تلك اللقطة.

وزاد: صلاح جشع، ربما تلك الخصلة أحد مميزاته وما جعله يسجل الأهداف دون توقف، لكن في تلك اللقطة كان بالإضافة إلى ذلك أنانياً، لا يمكن للاعب مثل صلاح أن يتدخل على زميله بتلك الطريقة ويحرمه وفريقه من تسجيل هدف محقق.

وواصل: صلاح لاعب رائع، لكن ما فعله في لقطة جوتا كان عكس ذلك تماماً، عليه أن يعرف الفرق بين الكرة التي يمكن له التسجيل منها وغير ذلك.

وأحرز النجم المصري 3 أهداف في 3 مباريات مع ليفربول خلال الموسم الحالي، إذ افتتح مشواره مع بطل الدوري الإنجليزي بـ"هاتريك" في مباراة ليدز يونايتد خلال الأسبوع الأول من المسابقة.