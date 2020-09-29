ليستر يدفع 32 مليون جنيه لضم فوفانا من سانت إيتيان

أعلن سانت إيتيان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن ليستر سيتي الإنجليزي وافق على التعاقد مع مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا.



ولم يذكر بيان سانت إيتيان قيمة الصفقة، لكنه قال إنه أكبر مبلغ يتلقاه من بيع أحد لاعبيه، وإنه قبل هذا العرض "الاستثنائي" مضطرا بسبب التأثير المالي لجائحة "كوفيد-19"، فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة صفقة شراء فوفانا (19 عاماً) بلغت نحو 32 مليون جنيه إسترليني .



وانضم فوفانا إلى الفريق الأول لسانت إيتيان قادما من أكاديمية النادي في مايو 2019 وبدأ 17 مباراة بالدوري مع الفريق، وساهم في تأهل سانت إيتيين إلى نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي عندما خسر 1-0 أمام باريس سان جيرمان.