مدير فولهام يعتذر من الجماهير.. ويعد بصفقات جديدة

تقدم توني خان مدير فولهام بالاعتذار إلى المشجعين عقب الخسارة 3-0 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعهد بإبرام صفقات جديدة لإنعاش آمال البقاء في دوري الأضواء.

ويتذيل فولهام، الذي صعد إلى الدوري الممتاز بعد التفوق على برنتفورد في نهائي ملحق الصعود في ويمبلي، المسابقة هذا الموسم بعد الخسارة في أول ثلاث مباريات واستقبال عشرة أهداف.

وكتب خان على "تويتر: أعتذر للمشجعين بسبب أدائنا، نحن نتطلع إلى إضافة مدافعين جدد منذ ويمبلي. أنا متأسف أننا لم نفعل عقب إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفقدان فرصة ضم لاعب آخر كنا قريبين منه ووجود مشكلة مع قلب دفاع رابع، أعد بضم لاعبين وبجهود أكبر من هذه التشكيلة. كلنا نحتاج إلى أداء عمل أفضل. عمل كل شخص في النادي بشكل جاد جدا في العام الماضي من أجل الصعود والآن نحتاج إلى العمل بجدية أكبر من أجل البقاء.

وهبط فولهام من الدوري الممتاز في نهاية موسم 2018-2019 رغم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين لكنه عاد سريعا إلى دوري الأضواء.

ويلعب فريق المدرب سكوت باركر مع برنتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الخميس المقبل.