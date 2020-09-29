يونايتد يتفاوض مع بورتو لضم البرازيلي تيليس

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في مفاوضات مع بورتو البرتغالي لضم مدافعه الأيسر البرازيلي، أليكس تيلس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في دعم خياراته في الجبهة اليسرى التي يتواجد بها المدافع لوك شاو، وأنه يثق في كون تيليس (27 عاماً) سيكون خياراً مفيداً للفريق.

وأضافت أن بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيلس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق، ويمكنه التوقيع بدون مقابل بعقد مبدئي في يناير من العام المقبل.

وسجل تيليس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.