أتلتيكو مدريد يتعثر بالتعادل أمام الصاعد هويسكا

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هويسكا يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال على ديبورتيفو ألافيس 3 - 1 .



وفشل أتلتيكو في التغلب على هويسكا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم ليرفع أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما رفع هويسكا رصيده إلى ثلاث نقاط من التعادل في ثلاث مباريات مقابل هزيمة واحدة في المباريات الأربعة التي خاضها هذا الموسم.



وسجل باكو ألكاسير هدفين ليقود فياريال إلى الفوز الثمين 3 - 1 على ديبورتيفو ألافيس حيث رفع فياريال رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات ليقفز إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف خيتافي وفالنسيا.



وتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد في المباريات الأربعة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.



وسجل ألكاسير هدفيه في الدقيقتين 13 و67 كما أحرز زميله جيرارد مورينو الهدف الآخر من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول فيما سجل إدجار مينديز الهدف الوحيد لألافيس في الدقيقة 37 .