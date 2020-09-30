الدوري الصيني لم يسجل إصابات بفيروس كورونا

كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم لم يسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين اللاعبين والحكام وأعضاء الأطقم منذ بداية الموسم في يوليو، وعلى الأرجح سيسمح بعدد أكبر من الجماهير في المباريات قريبا.



وأضافت الوكالة أنه تم إجراء 23019 فحصا خلال المسابقة المنقسمة في منطقتي سوغو بالقرب من شنغهاي وداليان شمال شرقي البلاد دون تسجيل أي حالة إيجابية بالفيروس.



وقال دونغ تشينغ، المدير العام للدوري للوكالة: أثبتت النتائج أن إجراءات الوقاية تطبق بشكل فعال وهذا يعزز الثقة في المسابقة. مؤكداً أن الدوري يخطط للسماح بعدد أكبر من الجماهير في المدرجات خلال المرحلة الثانية من الموسم التي تبدأ في 16 أكتوبر المقبل، وأن تحديد العدد يخضع إلى المناقشة.



واجتاحت العدوى الصين بعد ظهور الفيروس في مدينة ووهان العام الماضي لكنها رفعت الكثير من القيود.